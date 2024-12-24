تتواصل الإثارة والندية في بطولة كأس «خليجي 26» بالكويت اليوم (الثلاثاء)، إذ تلتقي في المباراة الأولى عمان وقطر الساعة 5:25 مساءً، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح، وفي المباراة الثانية الإمارات والكويت الساعة 8:30 مساءً، على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في «خليجي 26». وتعتبر منتخبات المجموعة الأولى التي تضم الكويت، عمان، قطر، والإمارات متساوية في النقاط، إذ يملك كل منتخب نقطة واحدة، عقب نهاية مباريات المجموعة الأولى بالتعادل الإيجابي 1/‏1 في المباراتين اللتين جمعتا الكويت وعمان، وقطر والإمارات. وتطمح المنتخبات بتحقيق الانتصار الأول في مباريات الجولة الثانية التي ستجمع عمان وقطر، والإمارات والكويت، وحصد النقاط الثلاث، على أن يتم حسم المتأهلين للدور نصف النهائي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة الخليجية الحالية.عمان - قطر5:25 مساءالإمارات - الكويت8:30 مساءموعد المباراتين