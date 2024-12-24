يعقد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد مؤتمراً صحفياً اليوم (الثلاثاء)؛ للحديث عن تجهيزات الأخضر لمواجهة المنتخب اليمني غداً (الأربعاء) الساعة 5:25 مساءً، على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية من منافسات كأس الخليج 26 بالكويت.من جانب آخر، ينهي الأخضر تحضيراته الفنية لمباراة اليمن بمناورة كروية رئيسية سيركز خلالها على تطبيق اللاعبين المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفذها في اللقاء، واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المهمة، ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الأخضر مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يبدأ بهم المدرب رينارد لقاء البحرين الماضي يتقدمهم القائد سالم الدوسري.ويطمح المدرب رينارد في تحقيق الفوز ضد اليمن، وحصد النقاط الثلاث من أجل المنافسة على التأهل لدور نصف النهائي في البطولة الخليجية الحالية.يذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثالث في سلم ترتيب المجموعة الثانية دون أية نقطة عقب خسارته من البحرين 3/‏2، ويعتلي المنتخب البحريني «الصدارة» برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن العراق الذي يتواجد بالمركز الثاني، واليمن في المركز الرابع والأخير دون أية نقطة.ترتيب المجموعة الثانية1) البحرين: 3 نقاط2) العراق: 3 نقاط3) السعودية: صفر4) اليمن: صفر