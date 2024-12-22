يستهل المنتخب السعودي مبارياته ضد نظيره البحريني اليوم (الأحد) 8:30 مساء، وتقام المباراة على استاد جابر الدولي، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس الخليج السادسة والعشرين التي تستضيفها الكويت.ويتواجد المنتخبان السعودي والبحريني في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما منتخبي العراق واليمن.ويهدف الأخضر السعودي إلى بداية رائعة قد تقوده إلى الفوز باللقب الخليجي، الذي يغيب عن خزائنه لسنوات عدة، في حين يريد المنتخب البحريني الظهور بشكل مميز وتكرار الإنجاز الذي حققه في عام 2019 عندما توج بلقب البطولة.ويسعى مدرب المنتخب السعودي رينارد لتحقيق كأس الخليج بعد أن خسر اللقب من أمام البحرين بهدف مقابل لا شيء عام 2019.وفي المواجهات السابقة تاريخياً حقق المنتخب السعودي 18 فوزاً مقابل 8 انتصارات للبحرين، وانتهت 12 مباراة بينهما بالتعادل.وفي ذات المجموعة، يواجه المنتخب العراقي نظيره اليمني اليوم (الأحد) الساعة 5:25 مساء في حملة دفاعه عن لقب كأس الخليج. المنتخب العراقي يسعى للفوز من أجل بداية قوية تسهل له العبور إلى الدور القادم حتى يستطيع الحفاظ على اللقب الذي حققه في 2023 على أرضه.مباريات اليوم