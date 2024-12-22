أكد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد ثقته وأمله في قدرة لاعبي الأخضر على تقديم مستويات جميلة في كأس الخليج السادسة والعشرين لكرة القدم التي تقام في الكويت حاليا والمنافسة على الفوز باللقب الخليجي.وقال رينارد في المؤتمر الصحفي أمس (السبت): «نبدأ مشوارنا في كأس الخليج السادسة والعشرين بمواجهة صعبة أمام البحرين، والفترة التي سبقت البطولة كانت مهمة للإعداد بشكل أفضل للمباريات، والتركيز الآن ينصب على مباريات البطولة والسعي لحصد الكأس الخليجية».وأبدى رينارد ثقته الكاملة في قدرات لاعبي الأخضر، الذي كان بمثابة الدافع له لقبول التحدي بالعودة لتدريب المنتخب السعودي مجددا، مبينا أهمية العمل على روح المجموعة الواحدة وأن يكون لديه الدافع الكبير والعمل بشكل مستمر.وأشار رينارد إلى أن المنتخب السعودي لن يكتفي بالمشاركة في بطولة «خليجي 26»، بل سيسعى للمنافسة على كأس البطولة التي تمثل فرصة كبيرة للتجمع والعمل مع اللاعبين بشكل مميز.وأضاف: «البطولات التي تقام خارج أيام «فيفا» تتسبب في غياب اللاعبين المحترفين في أوروبا، ولكن الأهم لهؤلاء اللاعبين مشاركتهم بفاعلية مع أنديتهم، والمشاركة في البطولة الخليجية ليست للتجربة، بل لتمثيل المنتخب الوطني والظهور بقوة».وعن حالة اللاعب سالم الدوسري، قال رينارد إن اللاعب يتحسن ويعمل على الجانب البدني ولديه رغبة كبيرة في المشاركة في البطولة، مقدماً له الشكر على القدوم مع بعثة الأخضر بدلاً من الجلوس في المنزل والحصول على الراحة.وتابع: المدافع حسان تمبكتي جاهز للمشاركة، فيما سيتم حسم قدرة المهاجم فراس البريكان على المشاركة حيث إنه لا يزال تحت التقييم بعد الإصابة.واختتم رينارد حديثه: «في البطولة السابقة شاركنا بغياب 8 لاعبين من فريق الهلال بسبب المشاركة الآسيوية ولم نوفق في النهائي أمام البحرين، ولكن هذه فرصة للعودة وتحقيق الكأس الخليجية وإسعاد محبي المنتخب السعودي».