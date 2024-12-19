‏يعود النجم الأهلاوي كيسيه للمشاركة مع الفريق في مواجهة الكلاسيكو أمام الشباب (الجمعة) العاشر من يناير القادم الساعة 8:00 مساء على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. هذا ويواجه الثنائي الأهلاوي روجر أبانيز، وبسام الخريجي خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في لقاء الشباب، إذ ستكون مواجهة الأهلي عقب مباراة الشباب أمام الخلود الأربعاء الـ15 من الشهر ذاته الساعة 8:00 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدوري.