تغادر بعثة المنتخب السعودي، مساء غد الجمعة، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى الكويت من أجل المشاركة في منافسات كأس «خليجي 26»، التي تنطلق بعد غدٍ السبت وتستمر حتى الجمعة الـ3 من يناير القادم.ويواصل الأخضر تدريباته حالياً على ملعب نادي الشباب بقيادة المدرب رينارد، الذي يسعى لتجهيز اللاعبين لمباريات «خليجي 26» والسعي لتحقيق اللقب.ويخوض الأخضر أولى مبارياته في المجموعة الثانية أمام البحرين الأحد القادم الساعة 8:30 مساء، والثانية ضد اليمن الأربعاء القادم 5:25 مساء، ويختتم مبارياته بمجموعته أمام العراق السبت 28 ديسمبر الجاري الساعة 5:30 مساء.وكان المدرب رينارد اكتفى بخوض لقاء ودي وحيد الثلاثاء الماضي ضد منتخب ترينيداد وتوباغو انتهى لصالح الأخضر بنتيجة 3/‏‏1، سجل الأهداف الثلاثي صالح الشهري، وعبدالله الحمدان، وناصر الدوسري.موعد المباراة الأولى في خليجي 26الأحد 22/‏‏12/‏‏2024السعودية × البحرين8:30 مساء