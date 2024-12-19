غياب سعود عبدالحميد، فيصل الغامدي، ومروان الصحفي عن قائمة المنتخب في «خليجي 26»، يسلط الضوء على انعكاسات الاحتراف الخارجي في أوروبا على كرة القدم السعودية. رينارد عبّر عن فخره بنجاحهم، مؤكداً أن غيابهم يمثل فرصة لتطوير قاعدة بدائل محلية قادرة على ملء الفراغ. هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في الفكر الكروي السعودي، إذ يزداد وعي الشارع الرياضي والمؤسسات الكروية بأهمية الاحتراف الخارجي لتعزيز الجودة الفنية ورفع قيمة اللاعب السعودي عالمياً، رغم التحديات التي تفرضها تلك الغيابات على المشاركات الإقليمية.