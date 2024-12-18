استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة أمس، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله الغامدي الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه مديراً للفرع.وهنأ الغامدي، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمات عمله، منوهاً بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة، من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهده الأمين، ومتابعة وزير الرياضة، مؤكداً أهمية مواكبة التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية في مختلف المجالات، حتى أصبحت وجهةً للرياضة العالمية بعد النجاحات الكبيرة التي سجلتها من خلال استضافتها لسلسة بطولات دولية وما تحقق أخيراً بفوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034. من جانبه، أعرب مدير فرع وزارة الرياضة عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة وما تحظى به الرياضة بالمنطقة من دعمه واهتمامه.