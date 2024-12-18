كسب المنتخب السعودي لقاءه الودي أمام منتخب ترينيداد وتوباغو، الذي أقيم على ملعب نادي الشباب أمس، 3/‏‏1 سُجلت عن طريق اللاعبين صالح الشهري وعبدالله الحمدان وناصر الدوسري. ويعتبر هذا اللقاء الودي الوحيد الذي خاضه الأخضر قبل مشاركته في منافسات كأس الخليج 26 التي ستنطلق (السبت) القادم حتى الثالث من يناير القادم بالكويت. وحرص مدرب منتخبنا الوطني رينارد على استغلال اللقاء بإشراك تشكيلتين مختلفتين خلال شوطي المباراة من أجل الوقوف على جاهزية جميع لاعبي الأخضر لمباريات «خليجي 26».وبدأ رينارد الشوط الأول بتشكيل مكون: نواف العقيدي، علي لاجامي، علي البليهي، ياسر الشهراني، مصعب الجوير، محمد كنو، عبدالإله المالكي، عبدالملك العييري، عبدالعزيز العثمان، عبدالله رديف وصالح الشهري. وفي الشوط الثاني دخل بتشكيل مكون من: محمد العويس، علي لاجامي، ناصر الدوسري، مهند الشنقيطي، سعد الموسى، أيمن فلاتة، محمد القحطاني، نواف بوشل، عبدالإله هوساوي، هارون كمارا وعبدالله الحمدان.من جهة أخرى، واصل اللاعب فراس البريكان تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، كما خضع اللاعب عبدالله الخيبري لبرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي، فيما اكتفى اللاعب حسان التمبكتي بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي. فيما لم يشارك اللاعب سلطان الغنام في المباراة لتعرضه لنزلة برد، إذ فضّل الجهاز الطبي إراحته.وسيواصل الأخضر تدريباته على ملعب نادي الشباب، حتى المغادرة مساء بعد غد (الجمعة)، إلى الكويت، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، استعداداً للمشاركة في منافسات كأس خليجي 26.يذكر أن المنتخب السعودي يوجد في المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس الخليج 26، وإلى جانبه منتخبات البحرين، العراق واليمن.نتيجة المباراة الوديةالسعودية - ترينيداد وتوباغو1/3