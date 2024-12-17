فيما أعلن نادي برشلونة غياب الجناح الدولي الشاب لامين يامال لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة، باتت فرصة مشاركته في السوبر الإسباني في جدة مطلع العام القادم محل شك. ومن المقرر أن تستضيف جدة السوبر الإسباني من 8 يناير إلى 12 يناير 2025، بمشاركة برشلونة وريال مدريد ومايوركا وأتلتيك بيلباو. وقبل أسابيع من السوبر المنتظر لعشاق المستديرة في جدة، تعرض يامال لالتواء في كاحله الأيمن خلال المباراة أمام ليغانيس في الجولة السابعة عشرة من الدوري، على إثرها أعلن النادي الإسباني غياباً متوقعاً لنجمه الشاب قد يمتد لـ4 أسابيع. ويعد هذا الغياب الثاني للاعب في الموسم الحالي بسبب إصابات الكاحل، حيث سبق له أن غاب لمدة أسبوعين في نوفمبر الماضي بعد إصابة مماثلة خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام فريق النجم الأحمر.