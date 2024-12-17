يخوض المنتخب السعودي اليوم (الثلاثاء) لقاء وديا أمام منتخب ترينيداد وتوباغو الساعة 7:45مساء، ضمن تحضيرات الأخضر لمنافسات كأس الخليج 26 التي ستنطلق (السبت) القادم حتى الثالث من يناير القادم بالكويت، ويسعى مدرب منتخبنا الوطني رينارد لاستغلال اللقاء الودي من أجل الوقوف على جاهزية لاعبي الأخضر لمباريات «خليجي 26».وأنهى المدرب رينارد تحضيراته الفنية للقاء الودي أمام ترينيداد وتوباغو بمناورة كروية رئيسية في الحصة التدريبية المفتوحة أمس (الإثنين) لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة على ملعب نادي الشباب، واعتمد المدرب رينارد النهج الفني واستقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة ترينيداد وتوباغو.هذا ويواصل الأخضر تدريباته على ملعب نادي الشباب حتى المغادرة إلى الكويت عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادا للمشاركة في منافسات كأس خليجي 26.يذكر، أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس الخليج 26، وإلى جانبه منتخبات البحرين، العراق، واليمن.السعودية × ترينيداد وتوباغو7:45 مساء