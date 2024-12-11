أبها، عاصمة منطقة عسير في جنوب غرب السعودية، تتربع على ارتفاع 2270 مترًا فوق مستوى سطح البحر في جبال السروات، ما يجعلها واحدة من أعلى المدن في المملكة. تتميز أبها بجمالها الطبيعي وتراثها العريق، حيث تجمع بين الأصالة والحداثة، وتهدف لتصبح وجهة عالمية تستقطب الزوار على مدار العام.

تستعد أبها لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 على استاد جامعة الملك خالد، الذي يقع جنوب شرق المدينة. ومن المقرر أن يشهد الاستاد عملية توسعة حديثة لزيادة سعته إلى أكثر من 45 ألف متفرج، مع تحديثات تعكس السياق التاريخي والثقافي للمنطقة. سيستضيف الاستاد مباريات دور المجموعات، دور الـ32، ودور الـ16، ليصبح معلمًا رياضيًا بارزًا في جنوب المملكة.

لإثراء تجربة المشجعين، تقدم أبها مواقع مميزة لمهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™️، من أبرزها ساحة البحار، التي تمثل وجهة ثقافية عصرية في قلب المدينة، وحديقة الضباب التي توفر مناظر طبيعية خلابة وإطلالات ساحرة على جبال عسير. وتعمل المدينة على تطوير شبكة مواصلات شاملة تتضمن خطوط حافلات عالية السعة، ووسائل نقل خفيف، ومسارات مخصصة للمشاة، مما يضمن تنقلًا مريحًا للمشجعين بين مختلف المواقع.

بفضل أكثر من 19 ألف وحدة فندقية جاهزة لاستقبال الزوار، وتسع منشآت تدريب تدعم الفرق المشاركة، تُعد أبها وجهة مثالية لاستضافة البطولة. كما تستند المدينة إلى سجلها الحافل في جذب الزوار، حيث استقبلت أكثر من 1.3 مليون زائر خلال موسم صيف عسير 2023، مما يعكس قدرتها على إدارة الفعاليات الكبرى.

أبها ليست فقط مدينة للاستضافة الرياضية، بل هي وجهة تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي. مع انطلاق كأس العالم 2034، ستبرز أبها كرمز للضيافة السعودية والابتكار، مقدمة تجربة استثنائية تجمع بين الرياضة والثقافة في أجواء طبيعية لا مثيل لها.