من المقرر أن يصادق أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» الـ211، على أحقية المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034 خلال اجتماع الكونغرس اليوم (الأربعاء)، بعد حصول ملف ترشحها على تقييم 419.8 من أصل 500، ويعد هذا التقييم أعلى تقييم فني يمنحه «FIFA» لملف تم تقديمه لاحتضان المونديال على مر التاريخ.بعد جولة تفقدية قام بها وفد «FIFA»، في أكتوبر الماضي للوقوف على تفاصيل ترشح المملكة لاستضافة المحفل الكروي العالمي، إذ زار مدن استضافة البطولة والمشاريع والمرافق الرياضية المدرجة في ملف الاستضافة، واطلع على الخطط المستقبلية والاستعدادات لاستضافة المونديال في 5 مدن مضيفة، هي: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، إضافة إلى 10 مواقع استضافة أخرى عبر المملكة، وتقام مباريات الـ48 منتخباً على 15 ملعباً، بعد أن لبى الملف السعودي كافة الاشتراطات المرتكزة على 4 محاور رئيسية، هي: الملاعب والإقامة والتنقل والمشجعين وإشغال المدن، والتي جاء فيها توفير 20 ملعباً كحد أعلى و14 كحد أدنى، وتخصيص 71 ملعباً لتدريب المنتخبات المشاركة، وتغطية جميع الملاعب بجودة عالية، وإقامة المباراة الافتتاحية والنهائية على ملاعب تتسع لـ80 ألف مشجع، وإقامة مباريات نصف النهائي على ملاعب تتسع لـ60 ألفاً، وباقي المباريات على ملاعب تتسع لـ40 ألفاً، كما اشترط وفد الفيفا توفير 71 مقراً لإقامة المنتخبات، مع توفير وسائل نقل مريحة للمشجعين في كل مدينة مستضيفة للمباريات، كما اشترط توفير 8 آلاف غرفة للمدن المستضيفة للمباريات الافتتاحية والنهائية، و6 آلاف غرفة للمدن المستضيفة لمباريات نصف النهائي و6 آلاف غرفة للمدن المستضيفة لباقي المباريات.من جهته، طالب قائد نادي الاتحاد ومهاجم المنتخب الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، بتجربة زيارة المملكة العربية السعودية والتعرف على معالمها، مشيراً إلى أن في السعودية أماكن رائعة تستحق الزيارة، وقال: «الشعب السعودي مضياف ومرحب بشكل كبير بالسياح، يشعرك بإحساس عظيم وأنت تزور أي موقع». جاء ذلك خلال حديثه لموقع الحساب الرسمي لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، على منصة التواصل الاجتماعي «X»، وأضاف: «السعودية دولة مثيرة للاكتشاف، هناك العديد من الفعاليات التي يمكن أن تقوم بها، وهي ليست مجرد صحراء، لكن حتى الصحراء تشمل فعاليات وأنشطة رائعة يمكن القيام بها»، مشدداً على أن كرة القدم السعودية تتطور بشكل كبير وتعتمد على الناشئين والشباب، وخلال 10 سنوات ستكون السعودية على أتم استعداد. وتابع: «استضافة دولة مسلمة بطولة كأس العالم يعد شيئاً رائعاً، أعتقد أن الزوار سيفاجؤون بشغف المشجعين السعوديين في كل مباراة، من أجل فهم الأمر، عليك أن تأتي وتحضر مباراة هنا، أعتقد أن العالم سيفاجأ بالجماهير السعودية».يذكر، أن السعودية تسعى لإقامة نهائيات كأس العالم خلال شهر يناير 2034، بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفاً من ناحية، وتداخل شهر رمضان الذي سيكون في عام 2034 في الفترة بين 11 نوفمبر و10 ديسمبر 2034، وهي نفسها تقريباً التي شهدت إقامة مونديال قطر 2022، وتستضيف السعودية نهائيات كأس العالم 2034 للمرة الأولى تاريخياً، والثالثة على مستوى قارة آسيا، بعد نسختي كوريا الجنوبية واليابان 2002، وقطر 2022.اشتراطات تنظيمكأس العالم:تلبية اشتراطات 4 محاور20 ملعباً كحد أعلى و14 كحد أدنىتخصيص 71 ملعباً لتدريب المنتخبات المشاركةتغطية جميع ملاعب المونديال بجودة عالية80 ألف مشجع سعة ملعبي مباراتي الافتتاح والنهائيإقامة مباريات نصف النهائي على ملاعب تتسع لـ60 ألفاًإقامة باقي المباريات على ملاعب تتسع لـ40 ألفاًتوفير 71 مقراً لإقامة المنتخبات المشاركة في المونديالوسائل نقل مريحة لتنقل المشجعين في كل مدينة20 ألف غرفة للمدن المستضيفة للمباريات