يقيم فريق الاتحاد معسكراً تحضيرياً لما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الحالي، إذ يستغل المدرب لوران بلان فترة التوقف الحالية لمدة شهر بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس خليجي 26 التي ستبدأ من الفترة 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير القادم، في تجهيز الفريق الاتحادي لمباريات دوري روشن وكأس الملك في الموسم الحالي.ويقيم الفريق الاتحادي معسكراً تحضيرياً ينطلق الأسبوع القادم في مدينة دبي الإماراتية، يتخلله خوض الفريق الكروي مباراتين وديتين، ومن ثم يتوجه لسلطنة عمان لخوض لقاء ودي ثالث، ويعمل المدرب لوران بلان لتجهيز الفريق بالصورة الفنية المناسبة التي تقوده لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وكأس الملك.كما يقوم الجهاز الطبي بتجهيز الثلاثي المصاب أحمد شراحيلي، وعبدالعزيز البيشي، وموسى ديابي، من أجل عودتهم للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة بالدوري والكاس.وستكون عودة الفريق الاتحادي للمباريات بمواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال (الثلاثاء) الـ7 من يناير القادم الساعة 8:30 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن مباريات دور ربع النهائي في كأس الملك، ومن ثم يعود العميد لمباريات دوري روشن بمواجهة الفيحاء (السبت) الـ11 من الشهر ذاته الساعة 8:00 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ14، ويطمح الفريق الاتحادي من خلال تلك المباراتين تحقيق الفوز على الهلال والتأهل لدور نصف النهائي بكأس الملك، وكذلك الانتصار على الفيحاء والمحافظة على صدارة الدوري.