واصل فريق الاتحاد تسجيل أهدافه في الوقت القاتل وبالتحديد في الدقيقة 91 عن طريق الهولندي ستيفن بيرجوين قبل نهاية الكلاسيكو الذي جمع فريق الاتحاد بمنافسه فريق النصر وانتهى بانتصار الاتحاد بهدفين مقابل هدف. ويعتبر الهدف الرابع للفريق الاتحادي في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال مشواره في دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي، إذ شهدت مباريات الاتحاد أهدافاً متأخرة كان أولها هدف حسام عوار في مرمى الخلود في الدقيقة 94، ليواصل القائد كريم بنزيما بهدفٍ في مرمى فريق التعاون في الدقيقة 97، كما سجل حامد الغامدي هدفاً في الدقيقة 90+4 في الانتصار العريض الذي حققه العميد بالأربعة على حساب الخليج.