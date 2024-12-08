أكد رئيس نادي الاتحاد الأسبق المهندس جمال أبوعمارة لـ«عكاظ»، أن الفريق الاتحادي نجح في تحقيق الفوز على النصر بكل جدارة واستحقاق في مباراة كلاسيكو الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، مبيناً أنه حضر لقاء الكلاسيكو بتفاؤل وثقته بقدرة لاعبي العميد على مواصلة الانتصارات في الدوري، ونجحوا في الفوز بالنقاط الثلاث من أمام النصر والمحافظة على صدارة الدوري برصيد 36 نقطة. وامتدح أبوعمارة العمل الذي يقدمه الجهاز الفني بقيادة المدرب لوران بلان مع الفريق الاتحادي الذي تثبته المباريات التي خاضها العميد في بطولتي دوري روشن وكأس الملك في الموسم الحالي، متمنياً أن يتوج ذلك العمل بتحقيق الاتحاد البطولتين المحليتين.وأشاد أبوعمارة بقائد الفريق الاتحادي كريم بنزيما وزملائه اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وقدرتهم على الظهور بالصورة الفنية الجميلة وتحقيق الانتصارات في مباريات الدوري والكأس في الموسم الحالي، مطالباً بمواصلة اللاعبين الأداء الرائع والروح القتالية من أجل إسعاد كافة الاتحاديين بالبطولات بمشيئة الله.واختتم الرئيس الاتحادي الأسبق حديثه بقوله: «إن جماهير العميد تعتبر الرقم 1، وتحتل حالياً صدارة الحضور الجماهيري في دوري روشن؛ نظير حضورها الفعال في المدرجات وتقديم «تيفو» مميز في كل مباراة، إلى جانب التشجيع والمؤازرة للفريق الاتحادي، وبمشيئة الله تحتفل بتحقيق العميد بطولتي الدوري والكأس».