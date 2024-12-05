اختارت الإدارة الوحداوية العاصمة الرياض لإقامة معسكر للفريق الكروي الأول يستمر أسبوعين خلال فترة التوقف القادمة، ويتضمن برنامج المعسكر إجراء وديتين مع أندية المنطقة الوسطى وتدريبات صباحية وأخرى مسائية، وإعطاء الفرصة كاملة لجميع عناصر الفريق الكروي، وذلك من أجل إعادة خارطة تشكيل الفريق وتصحيح أخطاء المرحلة الماضية.من جهة أخرى، يسعى المدرب كارينيو لتحقيق انتصار معنوي، مساء اليوم الخميس، أمام الأخدود في مكة، ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين، اذ ركز المدرب كارينيو خلال التدريبات الأخيرة على التنظيم الدفاعي وتنويع طرق الهجوم واللعب بقالب جماعي وعدم إهدار الفرص، مطالباً كل اللاعبين بضرورة الانتصار من أجل الخروج من عمق الزجاجة وكسر حاجز الهزائم، وقد أبلغ جميع اللاعبين بمنحهم 10 أيام إجازة بعد المباراة.