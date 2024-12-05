تُسحَب قرعة النسخة الأولى من كأس العالم لأندية كرة القدم، بمشاركة 32 فريقًا بينها الهلال السعودي، اليوم (الخميس) في ميامي.وستقام مباريات البطولة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ إذ يستضيف ملعب «هارد روك» في ميامي المباراة الافتتاحية، في حين ستقام المباراة النهائية على ملعب «متلايف» في نيويورك، الذي سيحتضن نهائي كأس العالم 2026.وسيشهد مونديال الأندية القادم مشاركة أقوى الأندية الأوروبية، يتقدّمها ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي. ومن أمريكا الجنوبية ستة أندية، أبرزها بوكا جونيورز، وريفربليت من الأرجنتين، إضافة إلى بوتافوغو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الأخيرة.وسيمثل القارة الآسيوية فريق الهلال السعودي، والعين الإماراتي، وأوراوا الياباني، وأولسان هيونداي الكوري، في حين يمثل أوقيانوسيا نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي. ويبرز الأهلي المصري بصفته أحد أهم أندية أفريقيا التي ستوجد من قارته، إلى جانب أندية أخرى؛ في حين تتمتع الدولة المستضيفة (الولايات المتحدة) بمقعد إضافي، تم منحه بشكل مثير للجدل لنادي إنتر ميامي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تَصَدر الدوري المنتظم برصيد قياسي؛ لكنه خرج من الدور الأول للأدوار الإقصائية «بلاي أوف» هذا العام.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد كشف تصنيف الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي أظهرت وجود ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، إضافة إلى عدد من الأندية البرازيلية في التصنيف الأول، فيما جاء تشيلسي وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في التصنيف الثاني، وجاء التصنيف الكامل لجميع الأندية المشاركة بالبطولة كالتالي.التصنيف الأول: ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونيخ الألماني، بالميراس وفلومينينسي وفلامنجو البرازيليان، ريفير بليت الأرجنتيني.التصنيف الثاني: تشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليان، بورتو، وبنفيكا البرتغاليان، بوروسيا دورتموند الألماني، أتلتيكو مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي.التصنيف الثالث: الهلال السعودي، الوداد المغربي، الأهلي المصري، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، مونتيري المكسيكي، ليون الفرنسي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بوتافوجو البرازيلي.التصنيف الرابع: أوكلاند سيتي النيوزيلندي، سياتل ساوندرز، إنتر ميامي الأمريكي، أوراوا الياباني، العين الإماراتي، الترجي التونسي، صنداونز الجنوب الأفريقي، باتشوكا المكسيكي.النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في مياميتبدأ من 15 يونيوإلى 13 يوليو 2025موعد القرعة اليوم (الخميس) 9:00 مساء32 فريقاً يشاركون في البطولة