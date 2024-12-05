تنطلق الجولة الـ13 في دوري روشن السعودي للمحترفين بـثلاثة لقاءات؛ ضمك والفيحاء (6:10 مساء)، والوحدة والأخدود (6:15 مساء)، والشباب والفتح (8:00 مساء).فعلى ملعب نادي ضمك خميس مشيط، يستضيف فريق ضمك نظيره الفيحاء في لقاء مهم للفريقين، ضمك يحتل المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول لـ17 نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الـ17 برصيد سبع نقاط، ويطمح في تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث، والوصول للنقطة الـ10.وعلى ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة يحل فريق الأخدود ضيفاً على الوحدة في لقاء يشكل أهمية للفريقين، فريق الوحدة يتواجد في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط، ويتطلع لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، والوصول للنقطة الـ12، فيما يحتل الأخدود المركز 15 برصيد تسع نقاط، ويسعى للفوز والحصول على النقاط الثلاث والوصول للنقطة الـ12.وعلى ملعب نادي الشباب بالرياض، يواجه فريق الشباب نظيره الفتح في مباراة تعتبر ذات أهمية للفريقين، الشباب يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ويسعى للفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول لنقطة 25، فيما يتواجد الفتح بالمركز الأخير بخمس نقاط، ويسعى للانتصار والظفر بالنقاط الثلاث والوصول لـثماني نقاط.