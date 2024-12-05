يضع مدربا الاتحاد والنصر بلان وبيولي اللمسات الفنية النهائية على التشكيلتين الأساسيتين اللتين سيخوضان بهما مواجهة الكلاسيكو غداً (الجمعة) 8:00 مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يجري المدربان مناورتين كرويتين رئيسيتين، يركزان خلالهما على النهج الفني المناسب والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيدخلان بها مباراة الكلاسيكو، بقيادة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما.وتعتبر مواجهة «الكلاسيكو» ذات أهمية كبيرة لمدربي الفريقين اللذين يلتقيان للمرة الأولى في الموسم الحالي، إذ يسعى المدرب الاتحادي بلان للمحافظة على صدارة الدوري، وتحقيق فريقه الانتصار وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة الـ36، فيما المدرب النصراوي بيولي يطمح في تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث والوصول للنقطة الـ28، والاستمرار في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.ويواجه ثلاثة لاعبين خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الرابع في مباراة الكلاسيكو، وهم: حسام عوار وفابينهو من الاتحاد، وبروزوفيتش من النصر.يذكر، أن النصر حقق الفوز على نظيره الاتحاد في الموسم الماضي بالدور الأول 5/‏2، والدور الثاني 2/4، ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين.