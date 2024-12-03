يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره الغرافة القطري، اليوم (الثلاثاء)، الساعة 9:00 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يملك الزعيم 13 نقطة من 5 مباريات خاضها حقق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، بينما الغرافة يملك في رصيده 4 نقاط، من 5 مباريات حقق فيها انتصارا وتعادلا و3 خسائر.وتعتبر المواجهة بين الهلال والغرافة «قمة خليجية» في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومن المتوقع أن تشهد إثارة وندية من الفريقين، إذ يطمح الهلال لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة الـ16، فيما يسعى الغرافة لتحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث، والوصول للنقطة السابعة.