موقف الاتفاق في دوري الخليج ينهي مدرب الاتفاق جيرارد تحضيراته الفنية لمواجهة العربي القطري غداً (الأربعاء) الساعة 8:00 مساء، في إياب مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بكأس دوري أبطال الخليج للأندية، إذ سيجري مناورة كروية اليوم (الثلاثاء) يستقر من خلالها على الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، وحرص المدرب جيرارد على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء الاتحاد السبت الماضي، الذي تعرض خلاله الفريق الاتفاقي للخسارة برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويهدف المدرب جيرارد لمواصلة فارس الدهناء مشواره في المنافسة على كأس دوري أبطال الخليج والسعي لحصد اللقب الخليجي.وكان الاتفاق تفوق على فريق العربي القطري في لقاء الذهاب الأربعاء الماضي 2/‏1، سجل الهدفين ايكامبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس دوري أبطال الخليج للأندية.ويحتل الفريق الاتفاقي صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، من 3 مباريات حقق فيها الانتصار والعلامة الكاملة، فيما يتواجد العربي القطري في المركز الرابع بنقطة واحدة من تعادل وحيد.