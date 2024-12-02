ينهي مدرب فريق الهلال البرتغالي خيسوس تحضيراته الفنية لمواجهة الغرافة القطري غداً (الثلاثاء) الساعة 9:00 مساء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ سيجري المدرب خيسوس مناورة كروية اليوم (الإثنين) سيركز من خلالها على الأسلوب الفني الذي سينتهجه أمام الخصم، والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم.ويمتلك الزعيم 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنافس التقليدي النصر الذي يملك الرصيد النقطي نفسه، ويسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول إلى 16 نقطة.من جانب آخر، نجح الفريق الهلالي في تحقيق الانتصار على الشباب في لقاء «الديربي» بنتيجة 2/‏1، والوصول إلى النقطة 31، واحتلال المركز الثاني، ويستمر في مطاردة «المتصدر» الاتحاد الذي يملك 33 نقطة، وسيواجه الرائد السبت 5:40 مساءً على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الثالثة عشرة في دوري روشن السعودي للمحترفين.