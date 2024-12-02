يواصل فريق التعاون تجهيزاته الفنية لمواجهة القوة الجوية العراقي (الأربعاء) القادم 5:00 مساءً، ضمن مباريات الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا 2، إذ يسعى المدرب أورابارينا لإجراء مناورة كروية من أجل اعتماد النهج الفني المناسب والعناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.ويعتلي التعاون صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، من أربعة انتصارات وخسارة وحيدة من القوة الجوية العراقي، ويحتاج «سكري القصيم» لنقطة واحدة أو حصد النقاط الثلاث لضمان التأهل للدور القادم.من جانب آخر، استطاع فريق التعاون تحقيق الفوز على فريق الرائد في «الديربي» بهدف مقابل لا شيء سجل عن طريق المهاجم عبدالفتاح آدم، ويتواجد بالمركز الثامن برصيد 18 نقطة، وتنتظر التعاون مباراة مهمة أمام فريق الأهلي (السبت) القادم في بريدة الساعة 8:00 مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ13 في دوري روشن السعودي للمحترفين.