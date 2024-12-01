يُنهي مدرب فريق النصر السعودي بيولي تحضيراته الفنية لمواجهة السد القطري غداً (الإثنين) الساعة 9:00 مساء على ملعب الأول بارك بالرياض في (القمة الخليجية) ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ سيجري المدرب بيولي مناورة كروية في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم (الأحد) سيركز من خلالها على تطبيق اللاعبين الأسلوب الفني واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة السد القادمة، التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة 16. وكان الفريق النصراوي ضمن التأهل لدور ثمن النهائي بعد الانتصار على الغرافة القطري في الجولة الماضية بالبطولة الآسيوية.من جانب آخر، راقب المدرب بيولي المباراة التي جمعت الاتفاق والاتحاد، إذ ركز على أبرز نقاط الضعف في الفريق الاتحادي الذي سيحل النصر ضيفاً عليه الجمعة القادمة الساعة 8:00 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في (كلاسيكو) الجولة الثالثة عشرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يسعى المدرب بيولي لتحقيق الفوز والوصول للنقطة 28، والمنافسة على لقب الدوري، وكان الفريق النصراوي حقق فوزاً مهماً على فريق ضمك بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما القائد كريستيانو رونالدو، ليضع فريقه في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.موقف النصر في الآسيوية: