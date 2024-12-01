يختتم مدرب فريق الأهلي ماتياس تجهيزاته الفنية لمواجهة استقلال طهران، غداً الإثنين الساعة 7:00 مساء، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ سيجري المدرب ماتياس مناورة كروية رئيسية في المران الأخير، وسيعتمد النهج الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء استقلال طهران القادم. ويتطلع المدرب ماتياس لتحقيق فريقه الفوز والظفر بالنقاط الثلاث والوصول للنقطة 18. وكان الفريق الأهلاوي ضمن الوصول لدور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية بعد أن وصل للنقطة 15 واعتلى صدارة ترتيب دوري أبطال آسيا.من جانب آخر، وقف المدرب الأهلاوي ماتياس على نقاط الضعف في الفريق التعاوني خلال مباراة الرائد أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الـ12 في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيحل الفريق الأهلاوي ضيفاً السبت القادم على فريق التعاون ببريدة في الجولة الـ13 في دوري روشن، ويسعى المدرب ماتياس لتحقيق الفوز والوصول لنقطة 23 في الدوري، وكان الأهلي حقق الانتصار على الوحدة في الجولة الماضية بهدف مقابل لا شيء سجل عن طريق النجم رياض محرز.