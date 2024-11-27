يستضيف فريق التعاون السعودي نظيره الخالدية البحريني اليوم (الأربعاء) الساعة 9:00 مساء، على ملعب وولفز بارك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا (2)، إذ يحتل الفريق التعاوني صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الخالدية البحريني الذي يملك أيضاً 9 نقاط، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في المنامة انتهى بانتصار التعاون بنتيجة 2/‏3.ويسعى التعاون لتأكيد تفوقه على الخالدية في لقاء الليلة والانفراد بصدارة المجموعة الثانية، إذ يطمح المدرب التعاوني أورابارينا لتحقيق فريقه الفوز على الخصم وحصد النقاط الثلاث، وحسم أمر التأهل للدور القادم في دوري أبطال آسيا (2)، والعمل على تحقيق البطولة الآسيوية الحالية.يذكر أن الفريق التعاوني حقق ثلاثة انتصارات أمام فرق الخالدية البحريني 2/‏3، ألتين التركمانستاني ذهاباً1/‏2 وإياباً 0/‏4، وخسارة وحيدة من القوة الجوية العراقي 2/‏1.9:00 ممباراة الليلةالتعاونالخالدية البحريني