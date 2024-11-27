يحل فريق الاتفاق السعودي ضيفاً على العربي القطري اليوم (الأربعاء) الساعة 8:00 مساء في الدوحة، ضمن مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج للأندية، ويسعى الفريق الاتفاقي لتحقيق الفوز أمام العربي في لقاء الليلة والوصول للنقطة الـ (9).ويدخل الفريق الاتفاقي (المتصدر) اللقاء أمام العربي القطري صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة في المجموعة الثانية، إذ يطمح الاتفاق بقيادة المدرب جيرارد لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز والمحافظة على صدارة المجموعة في البطولة الخليجية.يذكر أن الفريق الاتفاقي حقق انتصارين أمام الرفاع البحريني 1/‏3، والقادسية الكويتي 0/‏1.8:00 مساءالعربي × الاتفاق