يعود الظهير الأيمن الأهلاوي علي مجرشي للمشاركة مع فريقه في مباراة الوحدة، بعد غد (الجمعة) الساعة 8:00 مساء، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة 12 في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن غاب عن لقاء الفيحاء في الجولة الماضية؛ بسبب الإيقاف إثر حصوله على أربعة إنذارات.ويواجه الثنائي الأهلاوي أبانيز وكيسيه، خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة الوحدة القادمة، إذ ستكون مواجهة الأهلي عقب لقاء الوحدة أمام التعاون (السبت) السابع من ديسمبر القادم الساعة 8:00 مساءً، على استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة، في الجولة الـ13 من دوري روشن.