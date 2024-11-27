بينما يواصل اللاعب محمد صلاح التأكيد على محبته لجماهير ليفربول، يبدو أن العلاقة بينه وبين النادي تتجه نحو مفترق طرق مع انكشاف سر عدم تقديم ليفربول أي عرض له حتى الآن. تصريحات صلاح عن إحباطه بسبب غياب العروض لتجديد عقده تكشف عدم اليقين الذي يعيشه، ومحادثات تعرقلها المخاوف من تراجع مستوى النجم المصري مع تقدم السن. إدارة ليفربول، التي تقدّر صلاح كأسطورة حية، تخشى سراً من العقد الطويل، وأن يغدو المستقبل معه أقل وضوحاً من الموسم الحالي. وهكذا، بين حب النادي وقلق المستقبل، أضحت كرة القدم مسرحاً للمفارقات بين الولاء والمصالح.