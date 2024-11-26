علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي الوحدة أنهت التعاقد مع الحارس الكوستاريكي نافاس الذي يعتبر «حراً»، وسبق له أن مثّل ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ليحل بديلاً لحارس المرمى إغناسيو الذي تم فك الارتباط معه بسبب الإصابة التي قد تحرمه من المشاركة لأكثر من شهرين.من جانب آخر، يصل مساء اليوم (الإثنين) المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو إلى مطار جدة لقيادة فريق الوحدة حتى نهاية الموسم الحالي خلفاً للمدرب الألماني جوزيف نينباور الذي استغنت الإدارة الوحداوية عن خدماته الفنية بسبب تردي نتائج الفريق الكروي بعد تعرضه لـ6 هزائم وتحقيقه انتصاراً وحيداً على العروبة وتعادلين أمام الرياض والفيحاء، إذ سيبدأ المدرب كارينيو مهمته الفنية مباشرة بتجهيز الفرسان لمواجهة الأهلي، وقد تساعده الأجواء الحالية على تحقيق نتيجة إيجابية عقب تحقيق الفريق الوحداوي الفوز أمام فريق التعاون بهدف مقابل لا شيء، وبعد 6 هزائم قبل ذلك، حيث خرج لاعبو الفرسان من دائرة الإحباط إلى مرحلة أكثر إيجابية بتحقيق نتائج إيجابية تبعدهم عن المراكز الأخيرة.