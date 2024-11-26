يحل فريق الهلال السعودي ضيفاً على السد القطري اليوم (الثلاثاء)، الساعة 7:00 مساء، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يملك الزعيم 12 نقطة، من 4 مباريات خاضها حقق الانتصار بها، بينما السد يملك في رصيده 8 نقاط، من انتصارين وتعادلين.وتعتبر المواجهة بين الهلال والسد قمة خليجية في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومن المتوقع أن تشهد إثارة وندية من الفريقين، إذ يسعى الهلال لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة الـ15، فيما يطمح السد في تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث، والوصول للنقطة الـ11.ويفتقد الهلال في مباراة الليلة خدمات الثنائي الأجنبي البرازيلي نيمار للإصابة، ومالكوم لوجوده مع ابنه الذي يعاني من عارض صحي. وحرص المدرب جيسوس على تجهيز البديلين المناسبين من أجل مشاركتهما في اللقاء الذي يأتي بعد الخسارة الأولى التي تلقاها الهلال في دوري روشن السعودي أمام الخليج في الجولة الماضية.ويطمح مدرب السد القطري فيليكس سانشيز لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار في البطولة الآسيوية.7:00 مالسد - الهلال