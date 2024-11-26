شارك النجم السعودي سعود عبدالحميد للمرة الأولى مع فريق روما في مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما دخل بديلا في مباراة فريقه ضد نابولي الأحد الماضي.ودخل الظهير الأيمن سعود عبدالحميد بديلا لزميله التركي زكي شيليك في الدقيقة 78 من الشوط الثاني، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي التي انتهت لصالح نابولي بنتيجة 1-0 بهدف سجله روميلو لوكاكو، في أول مباراة يخوضها «الذئاب» تحت قيادة مدربهم الجديد كلاوديو رانييري.وبذلك أصبح سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي في التاريخ يشارك في مباراة بالدوري الإيطالي.وجاءت مشاركة اللاعب سعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي بعد 12 مباراة منذ انتقاله إلى صفوف روما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.وكان سعود عبدالحميد حظي بفرصة اللعب مباراتين في الدوري الأوروبي، الأولى ضد أتليتيك بيلباو الإسباني في منتصف الشوط الثاني في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏‏‏‏1، والثانية أمام الفسبورغ السويدي، لاعباً أساسياً في اللقاء الذي انتهى بخسارة روما بهدف، ضمن الجولتين الأولى والثانية.