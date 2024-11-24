‏يواجه النجم النصراوي مارسيلو بروزوفيتش خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة ضمك، الجمعة القادمة، الساعة 5:40 مساء، على ملعب (الأول بارك) بالرياض، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة النصر عقب لقاء ضمك، أمام الاتحاد، الجمعة، السادس من ديسمبر القادم الساعة 8:00 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة المشعة بجدة، في (كلاسيكو) الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن.من جانب آخر، شرح المدرب بيولي الأخطاء الدفاعية التي ساهمت في خسارة الفريق الكروي لمباراة القادسية الماضية 2/‏‏‏1، في دوري روش، وطالب اللاعبين بضرورة تلافيها والتركيز على المباريات القادمة، إذ يحتل الفريق النصراوي المركز الثالث برصيد 22 نقطة في سلم ترتيب فرق الدوري.من جهة أخرى، ينهي المدرب ببولي اليوم (الأحد) تحضيراته الفنية لمواجهة الغرافة القطري غداً الإثنين الساعة 7:00 مساء على استاد البيت بالدوحة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، وسيجري المدرب بيولي مناورة كروية رئيسية سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم، ويتواجد الفريق النصراوي بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط خلف الهلال (المتصدر) بـ12 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي (الوصيف) بـ12 نقطة.موقف النصرفي أبطال آسيا: