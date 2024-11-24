انضم اللاعب الأهلاوي بسام الحريجي لزميليه روجير إيبانيز وفرانك كيسيه في قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال حصول اللاعبين الثلاثة على الإنذار الرابع في مباراة الوحدة، الجمعة القادمة، الساعة 8:00 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الأهلي عقب مباراة الوحدة أمام التعاون، الجمعة، السابع من ديسمبر القادم الساعة 8:00 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن.من جانب آخر، يختتم المدرب الأهلاوي ماتياس يايسله، اليوم (الأحد)، مخططاته الفنية لمواجهة العين الإماراتي غداً (الإثنين) الساعة 5:00 عصراً على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، ضمن (القمة الخليجية) في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة. وحرص ماتياس على مشاهدة مباريات فريق العين الإماراتي الماضية، والعمل على وضع الأسلوب الفني المناسب، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة العين القادمة.روجير إيبانيز