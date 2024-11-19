يقود الحكم الأوزبكي رستم لطفلين (33 عاماً) مباراة المنتخب السعودي أمام مضيفه الإندونيسي اليوم (الثلاثاء) في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.وفاز رستم بجائزة أفضل حكم في بلاده موسمي 2022-2023، و2023-2024، كما حصل على الشارة الدولية منذ 2023. واشتهر الحكم الأوزبكي بعدم تردده في منح البطاقات، إضافة إلى كثرة ركلات الجزاء في المباريات التي يتولى إدارتها. وقاد رستم 89 مباراة منذ بدء مسيرته التحكيمية، بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، أصدر خلالها 418 بطاقة صفراء، و20 بطاقة حمراء مباشرة. وخلال تلك المباريات منح الحكم الأوزبكي 49 ركلة جزاء، 28 منها في دوري بلاده. وتعتبر مباراة المنتخبين السعودي والإندونيسي الأولى التي يقودها الحكم الأوزبكي لـ«الأخضر».