يسعى المنتخب السعودي لتحقيق الانتصار على مضيفه الإندونيسي، اليوم (الثلاثاء)، الساعة 3:00 عصراً، على استاد جيلورا، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.ويسعى الأخضر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أمام المنتخب الإندونيسي، خصوصاً بعد التعادل السلبي مع منتخب أستراليا؛ إذ حرص المدرب رينارد على تجهيز الصقور الخضر لمواجهة إندونيسيا من أجل التفوق والظفر بنقاط المباراة.وانتهى لقاء المنتخبين السعودي والإندونيسي في الذهاب بجدة بالتعادل الإيجابي 1/‏1، سجل للأخضر مصعب الجوير، وأضاع القائد سالم الدوسري ركلة جزاء.ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما المنتخب الإندونيسي في المركز السادس والأخير بثلاث نقاط.في المجموعة ذاتها، يستضيف المنتخب الصيني نظيره الياباني الساعة 3:00 عصراً، وتعتلي اليابان صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، والصين بالمركز الرابع بـ6 نقاط، وتلتقي البحرين وأستراليا على استاد البحرين الوطني الساعة 9:15، ويحتل المنتخب البحريني المركز الخامس بخمس نقاط، وأستراليا في المركز الثاني بـ6 نقاط. يذكر أنه يتأهل متصدر المجموعة ووصيفه فقط إلى منافسات كأس العالم 2026؛ المقرر إقامتها في ثلاث دول (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك).مباريات اليومإندونيسيا × السعودية3:00 عصراًالصين × اليابان3:00 عصراًالبحرين × أستراليا9:15 مساء