أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم بيع تذاكر مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب السعودي بالكامل. ويستضيف المنتخب الإندونيسي نظيره السعودي بعد غد (الثلاثاء) الساعة 3:00 عصراً على رديف ملعب جيلورا الذي يتسع لنحو 78 ألف مشجع، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.ويحتل الأخضر قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب أستراليا الوصيف.ويتذيل المنتخب الإندونيسي على الجانب الآخر جدول المجموعة بـ3 نقاط.