يواجه 4 لاعبين في المنتخب السعودي الحارس أحمد الكسار، والمدافع علي البليهي، والظهير الأيمن سلطان الغنام، ومحمد كنو، خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الثاني في مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا بعد غدٍ (الثلاثاء) الساعة 3:00 عصراً، على رديف ملعب جيلورا بجاكرتا، ضمن الجولة السادسة، إذ ستكون مباراة المنتخب السعودي عقب لقاء إندونيسيا أمام المنتخب الصيني (الخميس) 20 مارس القادم في الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.من جانب آخر، يعود اللاعب محمد كنو لقائمة الأخضر مجدداً في مباراة إندونيسيا بعد انتهاء عقوبة إيقافه 3 مباريات كانت أمام منتخبات (اليابان، البحرين، أستراليا)، ومن المتوقع أن تشهد التشكيلة الأساسية للمدرب رينارد أمام إندونيسيا تواجد محمد كنو.من جهة أخرى، أجرى المنتخب السعودي، أمس (السبت)، الحصة التدريبية الأولى على استاد جيلورا بجاكرتا تحت إشراف المدرب رينارد الذي طالب اللاعبين بمواصلة الجهد من أجل تحقيق الفوز على إندونيسيا في اللقاء القادم.وسيواصل الأخضر تدريباته، اليوم (الأحد)، وسيجري المدرب رينارد مناورة كروية، يعتمد من خلالها الأسلوب الفني المناسب والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء إندونيسيا المرتقب.المهددون بالإيقافأحمد الكسارعلي البليهيسلطان الغناممحمد كنو