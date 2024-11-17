ينتظر المدرب النصراوي ستيفانو بيولي عودة اللاعبين الدوليين عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخبات الوطنية في أيام (الفيفا) من أجل اعتماد الأسلوب الفني المناسب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة القادسية (الجمعة) القادم، الساعة 8:00 مساءً على ملعب (الأول بارك) بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.ويسعى المدرب ببولي لمواصلة الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري محلياً بعد الخروج من أمام التعاون في دور ثمن النهائي بمسابقة كأس الملك، إذ يحتل الفريق النصراوي حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، خلف الهلال (المتصدر) بـ28 نقطة، والاتحاد (الوصيف) بـ27 نقطة، ويطمح في تحقيق فريقه الفوز على القادسية والوصول لنقطة 25 في الدوري.ويتطلع المدرب بيولي لتجهيز الفريق النصراوي لمواجهة الغرافة القطري، (الإثنين) 25 نوفمبر الجاري الساعة 7:00 مساءً، على استاد (البيت) بالدوحة، ضمن مباريات الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويتواجد الفريق النصراوي في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف الهلال (المتصدر) بـ12 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي (الوصيف) أيضاً بـ12 نقطة،ويأمل بيولي الاستمرار في تحقيق الانتصارات في دوري أبطال آسيا للنخبة.