واصل مدرب الشباب البرتغالي فيكتور بيريرا العمل الفني الجيد، واستطاع أن يصعد بالفريق الشبابي للمركز الرابع في سلم ترتيب دوري روشن للمحترفين.وحقق فريق الشباب حتى الآن 21 نقطة من أصل 30 نقطة، إذ انتصر في سبع مباريات وخسر ثلاث، ليفقد تسع نقاط، ليحتل بذلك المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري بفارق سبع نقاط عن متصدر الدوري الفريق الهلالي الذي يملك 28 نقطة، وحافظ على شباكه في خمس جولات، واستقبل ستة أهداف من خلال عشر جولات لعبها، بينما عجز عن التسجيل في جولتين.وتُظهر الأرقام الحالية أن المدرب بيريرا يركز على الجانب الهجومي؛ لذلك يتمتع الفريق الشبابي بالقدرة التهديفية الكبيرة، في حين يستقبل عدداً قليلاً من الأهداف.وسيحل الشباب ضيفاً على فريق الأخدود، (الجمعة) القادم الساعة 6:05 مساءً، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران ضمن مباريات الجولة الـ11 في دوري روشن.