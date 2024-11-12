يواجه الظهير الأيمن في المنتخب السعودي سلطان الغنام خطر الإيقاف، حال حصوله على الإنذار الثاني في مواجهة منتخبنا الوطني أمام أستراليا بعد غد (الخميس) الساعة 12:10 ظهراُ، التي تقام على استاد ريكتانغولار ملبورن، إذ ستكون مواجهة الأخضر عقب لقاء الكنغر الأسترالي أمام منتخب إندونيسيا (الثلاثاء) القادم، الساعة 3:00 عصراً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.من جانب آخر، واصل الأخضر أمس (الإثنين) تدريباته في معسكره، الذي يقام حالياً في مدينة ملبورن الأسترالية، ويستعد الصقور الخضر لمواجهة أستراليا القادمة، إذ أجرى لاعبو «الأخضر» حصة تدريبية على «مركز تدريب هيوم ملبورن» تحت إشراف المدرب رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، ومن ثم مباريات مصغرة، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على كامل الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.من جهة أخرى، يواصل منتخبنا الوطني تحضيراته اليوم (الثلاثاء) بحصة تدريبية مغلقة عند الساعة 6:00 مساءً على «مركز تدريب هيوم ملبورن»، إذ سيجري مناورة كروية يعتمد من خلالها الأسلوب الفني، والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء أستراليا القادم. يذكر، أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط، في المجموعة الثالثة خلف اليابان (المتصدر) برصيد 10 نقاط، وأستراليا الوصيف بـ(5) نقاط، والبحرين في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وإندونيسيا خامساً بـ3 نقاط، والصين سادساً بـ3 نقاط.ترتيب المجموعة الثالثةالأول: اليابان 10 نقاطالثاني: أستراليا 5 نقاطالثالث: السعودية 5 نقاطالرابع: البحرين 5 نقاطالخامس: إندونيسيا 3 نقاطالسادس: الصين 3 نقاط