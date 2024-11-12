أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الاجتماع الدوري لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية سيكون (الإثنين) 25 نوفمبر الجاري، ودعا الأندية لحضور الاجتماع.وأشار الاتحاد السعودي إلى أن الاجتماع من أجل مناقشة الأندية وإطلاعهم على آخر التحديثات الخاصة بالمرحلة الحالية من المشروع، التي تشمل الفترة الزمنية من 1982 حتى 2005 المتعلقة بمسيرة كرة القدم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (يرحمه الله).وكان فريق العمل أتم في الاجتماعات السابقة استعراض ما يخص الفترة الزمنية من 1902 وحتى 1982.ووجه الاتحاد السعودي الدعوة للممثلين الدائمين للأندية أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعات المشروع لحضور الاجتماع.يذكر، أن المشروع يضم في عضويته خبراء دوليين في التوثيق الرياضي، مرشحين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وممثلين من وزارة الرياضة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ودارة الملك عبدالعزيز، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية.