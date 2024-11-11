ينضم الثلاثي السعودي سعود عبدالحميد المحترف في فريق روما الإيطالي، ومروان الصحفي، وفيصل الغامدي المحترفان في بيرشكوت البلجيكي اليوم (الإثنين)، لمعسكر المنتخب السعودي في أستراليا، ويأتي انضمام سعود عبدالحميد عقب نهاية مباراة روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي، والثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي بعد انتهاء مشاركتهما مع فريق بيرشكوت ضد كلوب بروج أمس (الأحد).وكان الظهير الأيمن سعود عبدالحميد غاب عن مواجهة الأخضر أمام البحرين بسبب حصوله على إنذارين في مباراتي الصين، واليابان في الجولتين الثانية والثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال القادم.على ذات الصعيد، دشَّن الأخضر أمس (الأحد)، تدريباته في مدينة «ملبورن» الأسترالية، استعداداً لخوض مواجهته أمام منتخب أستراليا الخميس الساعة 12:10 ظهراً، على استاد ريكتانغولار ملبورن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.ميدانياً، أجرى الصقور الخضر حصتهم التدريبية على ملعب ليك سايد، تحت إشراف المدرب رينارد، وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.من جهة أخرى، يجري المنتخب الوطني اليوم (الإثنين) حصة تدريبية مغلقة عند السادسة مساءً على مركز تدريب هيوم ملبورن.