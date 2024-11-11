يواجه النجم الهلالي ناصر الدوسري خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في لقاء الخليج السبت 23 نوفمبر الجاري، الساعة 8:00 مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الزعيم عقب مباراة الخليج أمام فريق الشباب (السبت) من الشهر ذاته، الساعة 8:00 مساء، على ملعب نادي الشباب بالرياض، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن.