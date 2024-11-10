علمت مصادر «عكاظ»، أن الشروط التعاقدية المعقدة أجلت قرار إقالة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد من تدريب فريق نادي الاتفاق، بعد نقاشات مطولة بين الإدارة وبعض أعضاء مجلس الإدارة عقب الخسارة الأخيرة من الهلال والأداء المتذبذب الذي يشهده الفريق، وفضل الاتفاقيون الإبقاء على جيرارد وإجراء تغييرات على الطاقم المساعد له، وهو ما تراه الإدارة بمثابة خيار أمثل في هذه المرحلة، نظراً إلى ضيق الخيارات المتاحة، في محاولة أخيرة لإعادة الأمل إلى جماهير النادي وتحقيق نتائج تليق بالطموحات.يأتي هذا القرار في الوقت الذي طرح فيه اسم المدرب البرتغالي بيدرو مانويل كمرشح لتولي قيادة الفريق، في حال استدعى الوضع البحث عن بديل لجيرارد.