يبدأ مدرب المنتخب السعودي رينارد تحضيراته الفنية لمواجهة أستراليا الخميس القادم، الساعة 12:10 ظهراً، على استاد ريكتانغولا ملبورن، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.وكانت بعثة الأخضر وصلت أمس إلى أستراليا وضمت قائمة الأسماء 26 لاعبًا هم: أحمد الكسار، محمد اليامي، حامد يوسف، عبدالرحمن الصانبي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، سعد الناصر، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، أيمن فلاتة، محمد القحطاني، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.وعقد المدرب رينارد اجتماعا مع اللاعبين وطالبهم بتقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط من أجل التأهل لكأس العالم القادمة. ووعد القائد سلمان الفرج وزملاؤه اللاعبون ببذل الجهد الكبير من أجل الوصول للمونديال القادم.واستبعد المدرب رينارد اللاعبين عبدالإله العمري، وعبدالإله المالكي، وسالم الدوسري بعد تعرضهم للإصابات من خلال مشاركتهم في مباريات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي للمحترفين.هذا ولن يتمكن اللاعب محمد كنو من المشاركة مع الأخضر في مباراة الكنغر الأسترالي في الجولة الخامسة لتبقي مباراة واحدة على قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الصين في الجولة الثانية، وغاب عن مباراتي المنتخب السعودي أمام اليابان والبحرين في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال القادم.يذكر، أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.المباراة القادمةالخميس 14/‏‏11/‏‏2024أستراليا - السعودية12:10 ظهراً