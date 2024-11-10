عزز المهاجم الشبابي الساطي عبدالرزاق حمدالله أرقامه في الدوري السعودي بعد الجولة العاشرة في دوري روشن، بتسجيل هدفي الفوز لفريقه في لقاء الخلود الماضي، حيث بات ثالث أكثر اللاعبين مساهمة في الدوري السعودي، برصيد 157هدفًا (سجل 134، وصنع 22).كما وصل عدد أهدافه في الدوري السعودي إلى 133 هدفًا في 144 مباراة، وبات على بُعد 11 هدفًا من معادلة الهداف التاريخي للدوري السعودي عمر السومة، الذي يمتلك 144 هدفًا.وفي حالة حفاظ حمدالله على عاداته بهز الشباك الموسم الحالي، وإضافة 11 هدفًا آخر إلى حصيلته، سيصبح صاحب الـ33 عامًا الهداف التاريخي لبطولة دوري المحترفين السعودي، ولا يتفوق على حمدالله سوى ناصر الشمراني الذي ساهم في إحراز 158 هدفًا (سجل 126، وصنع 32)، وعمر السومة الذي لديه 164 مساهمة تهديفية (سجل 144، وصنع 20).ويُعتبر عبدالرزاق حمدالله اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين الذي سجل في 20 فريقًا أو أكثر بنسبة نجاح 100% (لعب ضد 24 فريقًا مختلفًا، وهز شباك 24 فريقًا مختلفًا).