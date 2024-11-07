يحل روما الإيطالي ضيفا على سانت جيلواز الببجيكي، اليوم (الخميس) الساعة 8:45 مساء، على ملعب الملك بودوان، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.ومن المنتظر أن تشهد المواجهة الظهور الثالث للنجم سعود عبدالحميد مع فريق روما في الدوري الأوروبي. وكان الظهير الأيمن سعود عبدالحميد حظي بثقة المدرب إيفان يوريتش الذي منحه فرصة اللعب في مباراتين، الأولى ضد أتليتيك بيلباو الإسباني في منتصف الشوط الثاني في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏‏‏1، والثانية أمام إلفسبورغ السويدي، لاعباً أساسياً في اللقاء الذي انتهى بخسارة روما بهدف، ضمن الجولتين الأولى والثانية في الدوري الأوروبي، ويحتل فريق روما المركز 19 برصيد أربع نقاط.