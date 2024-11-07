تنطلق اليوم (الخميس)، مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات، الأولى تجمع القادسية والفيحاء، الساعة 5:30 مساء، والثانية الخلود يلتقي الشباب الساعة 6:00 مساء، والثالثة العروبة يواجه الاتحاد 8:00 مساء.على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يستضيف القادسية نظيره الفيحاء في مباراة يسعى من خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، فالقادسية يطمح في المنافسة على مراكز المقدمة، والفيحاء للهروب عن مراكز المؤخرة، إذ يحتل القادسية المركز الخامس برصيد 16 نقطة، والفيحاء يتواجد بالمركز الـ16 وبرصيد 7 نقاط.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، يواجه الخلود ضيفه الشباب في لقاء يشكل أهمية للفريقين، فالشباب يتطلع للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، في حين الخلود للابتعاد عن مراكز المؤخرة، ويتواجد الشباب بالمركز الرابع برصيد 18 نقطة، والخلود في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط.وعلى استاد جامعة الجوف، يحل الاتحاد ضيفاً على العروبة في مواجهة ذات أهمية للفريقين في مشوارهما في الدوري. العميد يسعى لمواصلة المنافسة على لقب الدوري، فيما العروبة للتقدم لمراكز الوسط، إذ يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 24 نقطة، والعروبة في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.مباريات اليومالقادسية * الفيحاء5:30 مساءالخلود * الشباب6:00 مساءالعروبة * الاتحاد8:00 مساء